شكرا لقرائتكم خبر عن "مسام" ينتزع 1,092 لغمًا حوثيًا والان نبدء بالتفاصيل

تمكن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة "مسام" من انتزاع 1,092 لغمًا حوثياً، منها 3 ألغام مضادة للأفراد، و298 لغما مضادة للدبابات، و774 ذخيرة غير متفجرة، و17 عبوة ناسفة.

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