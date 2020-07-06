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2020-07-06 رابط وطريقة التسجيل مسار حج 1441 لغير السعوديين المقيمين داخل المملكة متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت وزارة الحج عن طريقة التسجيل في مسار الحج للراغبين في أداء فريضة الحج من داخل المملكة وفقًا للضوابط المعلنة سابقًا بهذا الشأن.

وقالت وزارة الحج إنه ابتداءً من اليوم وحتى 19 من ذي القعدة سيتمكن الراغبون في أداء فريضة الحج من غير السعوديين المقيمين داخل المملكة من التسجيل وفق الشروط الصحية والتنظيمية عبر الرابط⁧ (هنا). جديد الأخبار المزيد جديد الأخبار

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