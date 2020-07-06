حساب المواطن : 3 إجراءات مهمة لحل مشكلة عدم الأهلية

2020-07-06

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف حساب متابعات الخليج 365 عن الإجراءات التي يجب القيام بها في حال تم وقف الدعم بسبب عدم الأهلية للأفراد المسجلين الذين لم يتمكنوا من تقديم ما يثبت الاستقلالية وفقًا للضوابط الجديدة الخاصة بصرف دعم حساب متابعات الخليج 365.

إثبات الاستقلالية

وردت خدمة المستفيدين في البرنامج على استفسارات عدد من المستفيدين لم تصدر لهم نتائج الأهلية بسبب عدم إثبات الاستقلالية بالقول: في حال كان المستفيد “فرد مستقل” وصدرت نتيجة الأهلية (غير مؤهل) يلزمك تقديم اعتراض على سبب عدم الأهلية وارفاق المستندات المطلوبة من خلال التوجه إلى حسابك عبر البوابة الإلكترونية ” دراسة الأهلية” في مدة أقصاها 3 أشهر من تاريخ صدور نتيجة الأهلية.

وتابع حساب متابعات الخليج 365: ورفع وثائق استقلالية المسكن باسم المتقدم بالطلب وتشمل (عقد ايجار موحد أو صك الملكية للسكن أو تعريف سكن من الجامعات – الكليات – المعاهد أو تعريف سكن من قطاع عسكري – قطاع حكومي – خاص) وفي حال عدم توفرها يتم اضافتك كتابع لرب الأسرة.

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موعد حساب متابعات الخليج 365

وكان برنامج حساب متابعات الخليج 365، أعلن أمس الأحد، موعد إيداع الدفعة رقم (32) الخاصة بشهر يوليو 2020. وأوضح البرنامج في تغريدة عبر “تويتر” أنه يتبقى أربعة أيام على إيداع الدفعة الجديدة، بما يعني أنه سيتم إيداعها يوم الخميس المقبل التاسع من الشهر الجاري.

ضوابط حساب متابعات الخليج 365

وكان برنامج حساب متابعات الخليج 365 قد أقر مؤخرًا عددًا من الضوابط الجديدة التي شملت الفرد المستقل، تعليق التسجيل في البرنامج للمستفيدين الجدد إلى جانب تحديد الحد الأعلى للاستحقاق، وتضمنت التعديلات تعليق استقبال أي طلبات جديدة للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال برنامج حساب متابعات الخليج 365 بعد تاريخ صرف الدعم للدورة ( 28 ) من شهر مارس لعام 2020م، وجاء من ضمن التعديلات إلزام الأفراد المستقلين بإضافة ما يثبت استقلالية المسكن لكل فرد بلغ سِنّه ثمانية عشر عامًا أو أكثر، وذلك برفع أحد الإثباتات التالية ( عقد إيجار موحد من منصة إيجار – صك ملكية السكن – مشهد إثبات سكن جامعي أو أحد المعاهد أو الكليات العسكرية ) كشرط أساسي لضمان استمرارية الدعم، فيما تبقى مهلة إلى العاشر من شهر يونيو القادم للأفراد المستقلين لتعديل وإضافة المستندات المطلوبة لضمان استمرارية الحصول على الدعم.

كما تضمن تعديل الضوابط أن يكون هناك حد أعلى للاستحقاق بحيث يتم احتساب الاستحقاق الفعلي لكل متقدم بمقدار متغير، على ألا يتجاوز مخصص الدعم في الدورة 28 من شهر مارس 2020م.

شروط الأهلية

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

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