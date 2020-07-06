موارد تبوك تنفذ جولات على المنشآت والمحال التجارية

2020-07-06

متابعات الخليج 365 - أحمد العطوي - تبوك

نفذ فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك ممثلًا بإدارة التفتيش مؤخرًا، ” 16 ” زيارة تفتيشية على عدد من المنشآت والمراكز التجارية.

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وتهدف الحملة على المحلات التجارية بمختلف أنشطتها إلى التأكد من التزام أصحاب الأعمال بضوابط الوزارة وقراراتها ولوائحها بالإضافة إلى تعزيز وتحسين بيئة العمل وتطبيق العقوبات وإيقاع المخالفات بحق المنشآت المخالفة.

من جانبه، أكد مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية منيف بن هابس الحربي، حرص الوزارة على تنظيم وضبط سوق العمل وتفعيل الدور الرقابي بشكل مستمر يضمن الالتزام الدائم بأنظمة العمل ولوائحه، ودعا المواطنين إلى الإبلاغ عن المخالفات عن طريق تطبيق “معًا للرصد” عبر الأجهزة الذكية أو بالاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد (19911).

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