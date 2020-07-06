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شكرا لقرائتكم مسام ينتزع 1,092 لغمًا في اليمن خلال أسبوع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
مسام ينتزع 1,092 لغمًا في اليمن خلال أسبوع
متابعات الخليج 365 - الرياض
تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية “مسام لتطهير اليمن من الألغام” خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو 2020م، من انتزاع 1,092 لغمًا منها 3 ألغام مضادة للأفراد، و298 لغمًا مضادة للدبابات، و774 ذخيرة غير متفجرة، و17 عبوة ناسفة.
وبلغ إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 172,823 لغمًا زرعتها المليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.
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