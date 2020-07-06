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النقد: ما تم تداوله حول تجميد الحسابات البنكية للعمالة الوافدة غير صحيح #عاجل
متابعات الخليج 365 - الرياض
أوضحت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، عدم صحة ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية، في شأن توجيه البنوك والمصارف العاملة في المملكة بتجميد الحسابات البنكية للعمالة الوافدة، التي تفوق تعاملاتها المالية قيمة الأجور السائدة للمهن التي تمتهنها.
وأكدت مؤسسة النقد، في بيان لها، أن البنوك والمصارف تطبق إجراءات العناية الواجبة لكافة الحسابات البنكية لمختلف العملاء بشكل مستمر، واتخاذ ما يلزم في شأنها وفق الإجراءات المحددة بموجب الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.
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