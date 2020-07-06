السعودية | "لنسميها معاً".. اختيار اسم لبطاقة النقل العام بالرياض

شكرا لقرائتكم "لنسميها معاً".. اختيار اسم لبطاقة النقل العام بالرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - دعا مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض، الجميع للمشاركة في تصويت لاختيار اسم بطاقة شبكة النقل العام بمنطقة الرياض، وأفصحت مسبقاً باقتراح 4 أسماء للبطاقة وهي "نجد، ودرب، وبرق، وطويق"، في الوقت الذي يستمر فيه التصويت مستمرا حتى نهاية اليوم الأحد.





من جهته، أكد نائب الرئيس التنفيذي للبرامج والمشاريع المهندس، وليد العكرش، لـ"العربية.نت": إن الحملة الأخيرة التي قمنا بها على وسائل التواصل الاجتماعي بعنوان "لنسميها معًا" هي حملة مشاركة مجتمعية لاختيار اسم مميز لبطاقة شبكة النقل العام لمدينة الرياض، من ضمن أربعة خيارات تم اقتراحها سابقًا، في مسابقة أطلقت بعنوان "يبيلها اسم" وتم إعلان أسماء الفائزين فيها، وآثرنا أن يكون الاسم النهائي للبطاقة نتيجة مشاركة أخرى للسكان، وهذه البطاقة هي أسوة ببطاقات النقل العام الموجودة في كثير من دول العالم بأسماء مختلفة، مثل بطاقة "أكتبوس" في هونغ كونغ وبطاقة "أويستر" في لندن وغيرهما.

كما أضاف: "حتى الآن شارك عشرات الآلاف من السكان بالتصويت، وسيتم إعلان الاسم الحاصل على أعلى عدد من الأصوات في منتصف الليلة، وجدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي نشارك فيها المجتمع، فمنذ بداية المشروع حرصنا على التواصل وإشراك السكان من خلال مبادرات مختلفة، مثل تسمية آلات الحفر السبع العملاقة التي حفرت الأنفاق للمشروع، وإنشاء مركز زوار، وتنظيم زيارات للمواقع، وابتعاث طلاب كليات الهندسة للتدريب الصيفي خارج السعودية، وكذلك التدريب في المشروع، ودعوة سكان الأحياء المجاورة للمشروع للاحتفال بالإنجازات التي تتم على الأرض، وعمل معارض لرسومات الأطفال المرتبطة بالقطار على الجدران المحيطة بمواقع المحطات وغيرها.