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نقلت "رويترز" عن مصادر بالحكومة الهندية، أن الصين بدأت سحب قوات من على حدودها المتنازع عليها مع الهند، اليوم (الاثنين)، وذلك بعد اشتباك اندلع بين البلدين الشهر الماضي وقتل فيه 20 جندياً هندياً.
وبينت المصادر التي رفضت نشر هويتها لأنها غير مخولة بالحديث لوسائل الإعلام، أن الجيش الصيني شوهد اليوم، وهو يفكك خيامًا ومنشآت في موقع بوادي جالوان بالقرب من مكان الاشتباك.
وأضافت أن عربات شوهدت وهي تنسحب من المنطقة، وأيضًا من هوت سبرينجز وجوجرا، وهما منطقتان أخريان متنازع عليهما على الحدود.
من جانبه، ذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان، عندما سئل في مؤتمر صحفي عما إذا كانت الصين قد سحبت عتادًا من وادي جالوان، أن الطرفين يتخذان إجراءات فعالة للفصل بين القوات، وتخفيف حدة الموقف على الحدود.الصين الجيش الصيني
06 يوليو 2020 - 15 ذو القعدة 1441 02:50 PM
فككت خياماً ومنشآت"رويترز": الصين تسحب قواتها من منطقة الاشتباك الحدودي مع الهند
نقلت "رويترز" عن مصادر بالحكومة الهندية، أن الصين بدأت سحب قوات من على حدودها المتنازع عليها مع الهند، اليوم (الاثنين)، وذلك بعد اشتباك اندلع بين البلدين الشهر الماضي وقتل فيه 20 جندياً هندياً.
وبينت المصادر التي رفضت نشر هويتها لأنها غير مخولة بالحديث لوسائل الإعلام، أن الجيش الصيني شوهد اليوم، وهو يفكك خيامًا ومنشآت في موقع بوادي جالوان بالقرب من مكان الاشتباك.
وأضافت أن عربات شوهدت وهي تنسحب من المنطقة، وأيضًا من هوت سبرينجز وجوجرا، وهما منطقتان أخريان متنازع عليهما على الحدود.
من جانبه، ذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان، عندما سئل في مؤتمر صحفي عما إذا كانت الصين قد سحبت عتادًا من وادي جالوان، أن الطرفين يتخذان إجراءات فعالة للفصل بين القوات، وتخفيف حدة الموقف على الحدود.
، "رويترز": الصين تسحب قواتها من منطقة الاشتباك الحدودي مع الهند ،
المصدر : الخليج 365
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