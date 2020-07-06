تجنبًا لغرامات التأخير
أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن ضرورة التزام أصحاب الأعمال بسداد الاشتراكات في الوقت المحدّد يساهم في الاستفادة من الخدمات والمنافع التأمينية، وتجنّب الوقوع في غرامات التأخير.
وأوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، أنه يمكن سداد الاشتراكات والغرامات والمبالغ المستحقة للمؤسسة عن طريق نظام سداد من خلال القنوات التالية:
1-أجهزة الصرّاف الآلي والإيداع النقدي.
2-الهاتف المصرفي.
3-الإنترنت المصرفي.
4-فروع البنوك.
مزايا الاشتراك في التأمينات الاجتماعية
وكانت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حددت نحو 7 مزايا للموظفين المشتركين في نظام التأمينات الاجتماعية، منها الحصول على معاش تقاعدي ومعاش للأسرة عند الوفاة، والقدرة على اشتراك في برنامج تعويض المتعطلين عن العمل «ساند».
وكذلك التعويضات النقدية للمصابين بإصابات عمل ومعاش العجز غير المهني، والحصول على العناية الطبية للمصابين بإصابات عمل، وفقًا للحساب الرسمي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على موقع «تويتر».
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تعرّف على حالات استحقاق المشترك لتعويض الدفعة الواحدة من التأمينات الاجتماعية
كانت هذه تفاصيل خبر لأصحاب الأعمال.. «التأمينات الاجتماعية» تحدّد طرق تسديد الاشتراكات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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