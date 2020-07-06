الراصد الحربي: انخفاض ملموس في درجات الحرارة على شمال السعودية والمدينة

توقع الراصد الجوي سامي عبيد عبدالله الحربي، انخفاضًا في درجات الحرارة على شمال المملكة ومنطقة المدينة؛ بسبب منخفضات جوية تؤثر على منطقة الشرق الأوسط.

وقال الراصد الحربي -عبر تويتر- إن منخفضات جوية تؤثر على الشرق الاوسط ونحن في عز الصيف، مشيرًا إلى أنها ستسهم في انخفاض درجات الحرارة على مناطق شمال السعوية ومنطقة المدينة المنورة.

وأشار الراصد الحربي إلى أن المنخفضات الجوية سوف تسهم، حتى نهاية الأسبوع الجاري، في هطول أمطار على أجزاء من ليبيا ومصر، كما تسهم في تشكل سحب متفرقة على عدد من مناطق المملكة.

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وأضاف أن منطقة المدينة المنورة ستشهد انخفاضًا ملموسًا في درجات الحرارة من هذا اليوم حتى منتصف الأسبوع المقبل، وأن شمال منطقة المدينة هو الأكثر انخفاضًا؛ حيث ستتراوح درجات الحرارة بالمدينة ما بين 40 و42 نهارًا، و٢٥ و٢٧ آخر الليل.

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