16 فندقًا ومنتجعًا و3000 غرفة بالمرحلة الأولى من مشروع البحر الأحمر السياحي

أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير، أن المرحلة الأولى من مشروع تطوير البحر الأحمر تضم 16 فندقًا، منها 14 منتجعًا بحريًّا، ومنتجعان في المناطق الجبلية والصحراوية.

وأشارت الشركة، عبر حسابها على تويتر، إلى أن المرحلة الأولى من المشروع ستوفر 3 آلاف غرفة فندقية في خمس جزر، ومرافق ترفيه، ومطار دولي مخصص للوجهة.

وأوضحت الشركة أن المشروع سوف يستقبل أول زائريه بنهاية عام 2022م، وسيتمكن الزوار من خوض تجربة كل من: البراكين الخامدة، والصحاري والجبال الخلابة وارخبيل يحتوى على اكثر من 90 جزيرة وبحيرة «بكر».

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