تنبيهات «الأرصاد» بشأن «طقس الإثنين» بالمدينة ونجران

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الإثنين، تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة، تضمن رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تأثيرات مصاحبة للحالة تمثلت في نشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية .

وبينت الإدارة أن الحالة التي تشمل (المدينة المنورة، الحناكية، العلا، المهد، بدر، ينبع)، مشيرة إلى أنها تستمر الحالة حتى السابعة من مساء اليوم .

كما نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظتي شرورة، ويدمة، مشيرة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساء.

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران الجميع إلى إتّباع الإرشادات والتعليمات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة .

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم نشاطًا لرياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق (الحدود الشمالية، الجوف، المدينة المنورة، الرياض، الشرقية، مكة المكرمة). كما تسود سماء غائمة جزئيًّا على جنوب وجنوب غرب المملكة قد تتخللها تشكيلات من السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة).

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