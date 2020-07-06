هناك رياح وأتربة مثارة
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الإثنين، تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة، تضمن رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تأثيرات مصاحبة للحالة تمثلت في نشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية .
وبينت الإدارة أن الحالة التي تشمل (المدينة المنورة، الحناكية، العلا، المهد، بدر، ينبع)، مشيرة إلى أنها تستمر الحالة حتى السابعة من مساء اليوم .
كما نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظتي شرورة، ويدمة، مشيرة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساء.
من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران الجميع إلى إتّباع الإرشادات والتعليمات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة .
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم نشاطًا لرياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق (الحدود الشمالية، الجوف، المدينة المنورة، الرياض، الشرقية، مكة المكرمة). كما تسود سماء غائمة جزئيًّا على جنوب وجنوب غرب المملكة قد تتخللها تشكيلات من السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة).
اقرأ أيضًا:
الأرصاد تعلن «طقس الإثنين»: سحب رعدية ممطرة ورياح وأتربة على 3 مناطق
الأرصاد: استمرار تأثير الرياح المثيرة للأتربة على مكة والمدينة والساحل الغربي للمملكة اليوم
الأرصاد: سحب رعدية ممطرة على مرتفعات أربع مناطق
تنبيهات «الأرصاد»: رياح نشطة وأتربة على المدينة المنورة ونجران
كانت هذه تفاصيل خبر تنبيهات «الأرصاد» بشأن «طقس الإثنين» بالمدينة ونجران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.