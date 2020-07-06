الحصيني: أمطار متفاوتة ورياح مغبرة بمناطق عدة.. اليوم الإثنين

توقع خبير الأرصاد والطقس عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار متفاوتة وهبوب رياح بمناطق عدة، اليوم الإثنين.

وقال الحصيني، عبر حسابه على تويتر، إنه متوقع هطول أمطار متفاوتة من خفيفة لشبه غزيرة، وحبات برد، على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير والباحة، وأجزاء من سلطنة عمان واليمن.

وأضاف الحصيني أنه متوقع أيضًا هبوب رياح مغبرة من متوسطة لشبه قوية، على أجزاء من مناطق مكة والمدينة وشرقها.

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وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لليوم الإثنين، نشاطًا لرياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق: الحدود الشمالية، الجوف، المدينة المنورة، الرياض، الشرقية، مكة المكرمة.

وسماء غائمة جزئيًّا على جنوب وجنوب غرب المملكة، قد تتخللها تشكيلات من السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات: جازان، وعسير والباحة.

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