تدشين مبادرة «سقيا مزارع البُن» بالمحافظات الجبلية في جازان

رعى الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان، عن بعد عبر الاتصال المرئي، مراسم تدشين مبادرة سقيا مزارع البُن في المحافظات الجبلية بالمنطقة التي تنفذها شركة المياه الوطنية، ممثلة بالإدارة العامة لخدمات المياه بالمنطقة، بالتعاون مع شركة أرامكو.

وأشار أمير منطقة جازان إلى ما توليه القيادة الرشيدة من دعم واهتمام بالمواطن بتوفير كل السبل والخدمات بمختلف المحافظات ومنها المحافظات الجبلية لتحقيق كل ما يسهم في تطور وتنمية المنطقة في مختلف المجالات ومنها الجانب الزراعي وإنتاج المحاصيل وزراعة الأشجار المثمرة وبينها "البُن" بجودة مميزة مثمّنًا جهود وزارة البيئة والزراعة والمياه، وشركة أرامكو والجهات الداعمة والمساهمة في إنجاح مبادرة سقيا وزراعة البن.

واستمع الأمير لشرح مفصّل من الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد بن أحمد الموكلي عن المبادرة التي تؤكد على حرص واهتمام ومتابعة أمير منطقة جازان، والأمير محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، بزراعة البُن وإنتاجه في جبال جازان، وكل ما يخدم أبناء المنطقة ويسهم في الرقي بها، وتحويل البُن إلى مورد اقتصادي مستدام، والجهود التي ستقوم بها الإدارة العامة لخدمات المياه في تنفيذ المبادرة التي جاءت عقب موافقة وزير البيئة والمياه والزراعة على الاستفادة من وفورات مشاريع السقيا بالمحافظات الجبلية بمنطقة جازان وتوجيهها إلى مزارع البُن في محافظات "الدير بني مالك، وفيفا، والعيدابي، والعارضة"، وتأكيدًا على المسؤولية المجتمعية التي تطلع بها إدارة خدمات المياه بمنطقة جازان لخدمة المجتمع.

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واطلع سموه لعرض مماثل من مدير عامّ خدمات المياه بمنطقة جازان المهندس بندر بن ناصر جبر عن الأعمال التي ستقوم بها الإدارة العامة لخدمات المياه بجازان عبر المبادرة بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية، بما يسهم في توفير المياه لمزارع البُن، والمتمثلة في توريد أكثر من 1200 رد من المياه شهريًّا، أي ما يعادل 206 ألف متر مكعب من المياه سنويًّا إلى المزارع المستفيدة والبالغ عددها نحو 670 مزرعة بهدف زراعة 123 ألف شتلة بُن في العام.

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