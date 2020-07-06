السعودية اليوم / سمو أمير منطقة نجران يستقبل رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة



نجران 15 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 06 يوليو 2020 م واس

أشاد صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، بخدمة التقاضي الإلكتروني الذي أقرته وزارة العدل، بما يتيح إنهاء وإنجاز القضايا عن بعد، دون الحاجة إلى مراجعة المحاكم.

وأكد سموه خلال استقباله اليوم، رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة الشيخ دخيل بن سعود الحمد، أن التقاضي الإلكتروني يعكس حرص هذه البلاد على إحقاق الحقوق، وصون العدالة، دون تعطيل، رغم الظروف التي يشهدها العالم جراء جائحة

وبحث سموه خلال اللقاء، سبل تعزيز التكامل بين الجهات القضائية والتنفيذية بالمنطقة، سواء الأمنية أو الخدمية، بما يحقق الرسالة السامية للعدل، التي قامت عليها هذه البلاد.

// انتهى //

13:05ت م

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نجران 15 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 06 يوليو 2020 م واسأشاد صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، بخدمة التقاضي الإلكتروني الذي أقرته وزارة العدل، بما يتيح إنهاء وإنجاز القضايا عن بعد، دون الحاجة إلى مراجعة المحاكم.وأكد سموه خلال استقباله اليوم، رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة الشيخ دخيل بن سعود الحمد، أن التقاضي الإلكتروني يعكس حرص هذه البلاد على إحقاق الحقوق، وصون العدالة، دون تعطيل، رغم الظروف التي يشهدها العالم جراء جائحة كورونا وبحث سموه خلال اللقاء، سبل تعزيز التكامل بين الجهات القضائية والتنفيذية بالمنطقة، سواء الأمنية أو الخدمية، بما يحقق الرسالة السامية للعدل، التي قامت عليها هذه البلاد.// انتهى //13:05ت م0063

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