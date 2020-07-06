السعودية اليوم / جامعة الملك خالد تنظم دورة تدريبية عن "البحث العلمي من الفكرة إلى التسويق"



أبهـا 30 شعبان 1439هـ الموافق 16 مايو 2018م واس

تنظم جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة البحث العلمي دورة تدريبية بعنوان " البحث العلمي من الفكرة إلى التسويق " لطلاب وطالبات الدراسات العليا، والأساتذة، والباحثين، وذلك ضمن مشروع "مبادرون".

وأوضح عميد عمادة البحث العلمي بالجامعة الدكتور حامد القرني أن هذه الدورة تهدف إلى فهم الابتكار والإبداع في العالم الحقيقي وتوفير مسار واضح من المفهوم إلى التسويق في الابتكار والبحث، وشرح الموارد المتاحة لحماية الملكية الفكرية، إضافة إلى دعم مهارات الاتصال الفعال في رحلة الابتكار.

وأضاف أن الدورة تأتي ضمن سلسلة من الدورات والبرامج التدريبية التي تقدمها العمادة وتهدف إلى تطوير المستوى العلمي والبحثي والمهني لدى الباحثين والباحثات.

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13:02ت م

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