السعودية اليوم / فلسطين تسجل 64 إصابات جديدة بفيروس كورونا



رام الله 15 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 06 يوليو 2020 م واس

سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية ، 64 إصابات مؤكدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 4786 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 21 حالة وفاة.

// انتهى //

12:48ت م

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رام الله 15 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 06 يوليو 2020 م واسسجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية ، 64 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد .وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 4786 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 21 حالة وفاة.// انتهى //12:48ت م0059

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