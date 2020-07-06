تعرف على أسعار الذهب في السعودية اليوم الإثنين

الإثنين 6 يوليه 2020

تراجعت أسعار الذهب في السعودية خلال تعاملات، اليوم الإثنين، بشكل طفيف وسجل جرام الذهب عيار 24 نحو 214.01 ريال (57.07 دولار) مقارنة بـ 214.14 ريال (57.09 دولار)، أمس.



وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21 إلى نحو 187.26 ريال (49.94 دولار) مقارنة بـ 187.38 ريال (49.95 دولار) أمس الأحد.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 18 مسجلا 160.51 ريال (42.80 دولار) مقارنة بـ 160.61 ريال (42.82 دولار).

وبلغ سعر الجنيه الذهب في السعودية 1498 ريال (399.49)، فيما سجلت الأوقية 6656 ريال (1774 دولار).

وعالميا ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 0.25% إلى 1776.4 دولار للأوقية بزيادة 4.4 دولار، وفقا لبلومبرج.

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ويستفيد الذهب من ارتفاع المخاوف المتعلقة بزيادة عالمية في الإصابات بفيروس كورونا واستمرار توتر تجاري بين الولايات المتحدة والصين، بينما تكبح أرباحه بيانات أمريكية قوية للوظائف.

وأعلنت الولايات المتحدة عن أكثر من 55 ألف إصابة جديدة أمس الخميس، وهو رقم قياسي يومي جديد في الجائحة التي أصابت ما يزيد عن 10.89 مليون شخص في أنحاء العالم.

وتراقب الأسواق أيضا بقلق العلاقات التجارية للصين مع الولايات المتحدة.

وأضاف الاقتصاد الأمريكي وظائف بوتيرة قياسية في يونيو/حزيران الماضي، لكن 31.5 مليون أمريكي واصلوا الحصول على إعانة البطالة في منتصف الشهر.

واستفاد الذهب أيضًا من انخفاض أسعار الفائدة في جميع أنحاء العالم والتحفيزات واسعة النطاق من البنوك المركزية الرئيسية.