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شكرا لقرائتكم الكلية التقنية للبنين بجازان تواصل استقبال طلبات القبول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الكلية التقنية للبنين بجازان تواصل استقبال طلبات القبول
في برامج الدبلوم الصباحي
متابعات الخليج 365 - جازان
تواصل الكلية التقنية للبنين بجازان ، استقبال طلبات القبول في برامج الدبلوم الصباحي للفصل التدريبي الأول لعام 1442هـ، عبر بوابة القبول والتسجيل الموحدة بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني : (اضغط هنا).
وأوضح عميد الكلية موسى بن حمد الأمير، أن باب القبول سيستمر حتى يوم الأربعاء المقبل، في تخصصات القوى الكهربائية، والإنتاج الميكانيكي، والدعم الفني، والآلات الكهربائية، والبرمجيات، وإدارة مكتبية، وميكانيكا السيارات، والشبكات، وحماية البيئة.
وبين أن التقديم على برنامج اللغة الإنجليزية المكثف لخريجي الكليات التقنية سيستمر حتى الـ ٢٥ من الشهر الجاري.
ودعا الأمير الراغبين في التقديم إلى زيارة الموقع الرسمي للمؤسسة للحصول على المزيد من المعلومات والشروط والمزايا.جديد الأخبار
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