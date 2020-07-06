تنبيه لهطول أمطار رعدية على جازان

2020-07-06

متابعات الخليج 365 - جازان

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي لتدني في مدى الرؤية، تشمل مدينة جيزان ومحافظات فيفا، وبيش، والدرب والأجزاء الساحلية من المنطقة.

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وبينت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 10 مساءً – بمشيئة الله -.

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاطًا لرياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق (الحدود الشمالية، الجوف، المدينة المنورة ، الرياض ، الشرقية ، مكة المكرمة).

كما تشمل الحالة الجوية سماء غائمة جزئياً على جنوب وجنوب غرب المملكة قد تتخللها تشكيلات من السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة.

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