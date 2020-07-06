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2020-07-06 التأمينات تطالب عملاءها بتسديد الاشتراكات في موعدها.. 4 طرق للسداد لتجنب غرامات التأخير متابعات الخليج 365 - الرياض طالبت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عملاءها، بتسديد الاشتراكات في الوقت المحدد. ووجه حساب التأمينات الاجتماعية عبر “تويتر” رسالة لعملائه جاء فيها “عزيزي صاحب العمل التزامك بسداد الاشتراكات في الوقت المحدد يساهم في الاستفادة من الخدمات والمنافع التأمينية ويجنبك الوقوع في غرامات التأخير”. وأوضح حساب التأمينات الاجتماعية طريقة السداد للتسهيل والتيسير على جميع العملاء على النحو التالي: – أجهزة الصراف الآلي والإيداع النقدي Advertisements – الهاتف المصرفي – الإنترنت المصرفي – فروع البنوك فيديو.. التأمينات الاجتماعية توضح سبب نقص دعم ساند التأمينات الاجتماعية: إيداع المعاش التقاعدي ومخصص ساند عن شهر يونيو التأمينات الاجتماعية تكشف آلية احتساب الأجر لدعم ساند في الجائحة جديد الأخبار المزيد

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