روسيا تسجل 6622 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2020-07-06

متابعات الخليج 365 - متابعة

سجلت السلطات الروسية، اليوم، 6622 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ما يرفع الإجمالي إلى 687 ألفاً و862 شخصاً.

وأوضح المركز الروسي لعمليات مكافحة فيروس كورونا، أنه تم تسجيل 135 حالة وفاة، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 10 آلاف و296 حالة.

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وكانت منظمة الصحة العالمية حذرت مراراً من احتمال ظهور موجة ثانية، كما أوضحت أن كورونا قد يبقى معنا إلى الأبد ويتحول إلى فيروس موسمي.

وأواخر الشهر الماضي، أوضحت المنظمة الأممية من أن الدول التي تشهد تراجعاً في الإصابات لا تزال تواجه خطر “ذروة ثانية فورية” إذا أوقفت إجراءات وقف تفشي المرض بشكل أسرع مما يلزم.

وقال رئيس حالات الطوارئ في المنظمة، مايك رايان، في حينه إن العالم لا يزال في منتصف الموجة الأولى من التفشي، مشيراً إلى أنه في الوقت الذي تنخفض فيه الإصابات في دول كثيرة فإن الأعداد تتحرك باتجاه الصعود في أميركا الوسطى والجنوبية وجنوب آسيا وإفريقيا.

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