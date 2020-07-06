حادث مأساوي لاصطدام طائرتين فوق إحدى بحيرات أمريكا 

2020-07-06

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

لقي راكبان مصرعهما فيما لا يزال ستة آخرون في عداد المفقودين بعد اصطدام مأساوي لطائرتين ببعضهما فوق بحيرة كويل دالين، الولايات المتحدة.

وقالت السلطات إنه تم انتشال جثث الضحيتين من الماء قبل غرق الطائرات الضخمة مؤكدين على أن هويتهما لا تزال غير معروفة في الوقت الحالي.

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وذكرت التقارير الأولية أن هناك ثمانية ركاب آخرين على متن الطائرتين، لكن السلطات قالت إنهم يتحققون من العدد ولا يزال الباقي في عداد المفقودين، ويُعتقد أنه لا يوجد ناجون.

وقال شهود عيان إنهم رأوا طائرتين تصطدمان ببعضهما من فوق ارتفاع منخفض نسبيًا بعد انفجار محرك إحداهما ثم انفصال الجناحين، وبعد ذلك تحطمتا فوق الماء بالقرب من خليج باودر هورن.

وأكد المسؤولون أنهم حددوا مكان الطائرتين بعد التحطم تحت 127 قدمًا أي ما يوازي نحو 40 مترًا تحت الماء، ولكن فرق الغوص في المكان غير مجهزة للغوص بهذا العمق، ولذلك من المحتمل أن تكون هناك حاجة إلى فريق آخر مجهز للبحث عن أي حطام أو ناجين.

وقال متحدث باسم إدارة الطيران الفيدرالي لشبكة CNN إن إحدى الطائرات المتورطة في تحطم الطائرة كانت من طراز سيسنا 206، لكن الأخرى لم يتم الكشف عنها.

وتتولى الجهات المختصة التحقيق في الحادث المأساوي.

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