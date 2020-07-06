عالم بريطاني: كورونا كان نائماً منذ وقت طويل وتم تنشيطه

2020-07-06

متابعات الخليج 365 - متابعة

كثرت النظريات التي تحاول تفسير وجود فيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19” وانتشاره المرعب حول العالم، وآخر النظريات ما طرحه عالم بريطاني يقول إن الفايروس كان موجوداً وبحالة “نائمة” قبل فترة طويلة من اندلاع الوباء في مدينة ووهان الصينية.

وقال الدكتور توماس جيفرسون، كبير الباحثين في “مركز الطب المبني على الأدلة” (CEBM) بأوكسفورد، إنه على قناعة تامة بأن الفايروس كان موجودا في عدة بلدان منذ فترة.

اكتشاف الفيروس في 2019

وبناء على أدلة من مختلف دول العالم، أشار العالم إلى أن الفايروس تم اكتشافه في عينات مياه الصرف في برشلونة بإسبانيا في مارس 2019، قبل 9 أشهر من تفشيه في ووهان، بحسب موقع “روسيا اليوم”.

كما تم العثور على الفيروس في العينات التي تم أخذها في تورينو وميلانو بإيطاليا في ديسمبر الماضي.

خروج كورونا من حالة الجمود

وقال العالم: “أعتقد أن الفايروس كان هنا قبل فترة. وأقصد بذلك أنه كان في كل مكان. وربما هو فايروس نائم تم تنشيطه بفعل الظروف البيئية”.

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وأورد كمثال حالة إصابة على متن سفينة كانت في رحلتها من جزيرة جورجيا الجنوبية بجنوب المحيط الأطلسي إلى العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، مشيرا إلى أن الإصابة سجلت في اليوم الثامن من الرحلة، عندما عبرت السفينة مياه بحر ويدل.

وتساءل العالم: “هل كان الفايروس في الطعام وأصبح نشيطا بعد خروجه من حالة الجمود؟”.

11 مليون إصابة بفيروس كورونا

وقارن جيفرسون فايروس كورونا بوباء الانفلونزا الإسبانية الذي حصد أرواح نحو 100 مليون شخص حول العالم في 1918 – 1920، مشيراً إلى أن نحو 30% من سكان جزر ساموا توفوا جراء وباء الإنفلونزا على الرغم من عدم وجود أي اتصالات لهم بالعالم الخارجي.

وأوضح العالم أن الفايروسات “موجودة دائما، وهناك ما يجعلها نشيطة في لحظة معينة، ربما الكثافة السكانية أو ظروف البيئة. وهذا ما يجب أن ندرسه”.

يذكر أن عدد الإصابات بفايروس كورونا حول العالم بلغ أكثر من 11 مليون حالة. وتوفي جراء الفايروس 528 ألف شخص.

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