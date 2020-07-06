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هدف يودع 348 مليون ريال في حسابات مستفيدي إعانة الباحثين عن عمل
لأكثر من 229 ألف مستفيد ومستفيدة عن شهر يونيو 2020
متابعات الخليج 365 - الرياض
أودع صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، أكثر من 348 مليون ريال، في الحسابات البنكية لأكثر من 229 ألف مستفيد ومستفيدة من المسجلين في برنامج إعانة البحث عن عمل وإعانة صعوبة الحصول على عمل، وذلك عن شهر يونيو 2020م.
وأوضح “هدف” أن عدد المستفيدين من إعانة البحث عن عمل بلغ 126.235 مستفيداً ومستفيدة، بينما بلغت أعداد المستفيدين من برنامج إعانة صعوبة الحصول على عمل 103.029 مستفيداً ومستفيدة.
ويقدم صندوق تنمية الموارد البشرية، برامج دعم تأهيل وتدريب، لمستفيدي ومستفيدات برنامجي إعانة البحث عن عمل، وإعانة صعوبة الحصول على عمل، بهدف تطوير مهاراتهم وقدراتهم، انطلاقًا من أهداف ورسالة الصندوق في تمكين أبناء وبنات الوطن من الالتحاق بسوق العمل والمشاركة في مسارات التنمية الوطنية الراهنة.
ودعمًا لتأهيل وتدريب القوى الوطنية من الجنسين، حرص “هدف” على إطلاق برامج محفزة للتوطين، وكذلك عقد لقاءات وظيفية بالتعاون مع القطاع الخاص، في محافظات ومناطق متفرقة من المملكة، وذلك في سبيل دعم توظيف القوى الوطنية وفق بيئات عمل منتجة ومحفزة ومستقرة؛ لضمان مشاركتها في مختلف مسارات التنمية.
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