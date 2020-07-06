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سجلت سلطنة عُمان خلال الـ 24 ساعة الماضية، 1557 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.
وأفادت وزارة الصحة العُمانية، اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 47735 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 218 حالة وفاة.
وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 29146 حالة.
من ناحية أخرى، سجلت الكويت خلال الـ 24 ساعة الماضية، شفاء 538 حالة من فيروس كورونا المستجد.
وأوضحت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء من الفيروس وصل إلى 41001 حالة.
وأكدت تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.سلطنة عُمان فيروس كورونا الجديد
06 يوليو 2020 - 15 ذو القعدة 1441 01:01 PM
السلطنة أعلنت 1557 إصابة جديدةعُمان والكويت.. آخر أرقام "الجائحة"
سجلت سلطنة عُمان خلال الـ 24 ساعة الماضية، 1557 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.
وأفادت وزارة الصحة العُمانية، اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 47735 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 218 حالة وفاة.
وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 29146 حالة.
من ناحية أخرى، سجلت الكويت خلال الـ 24 ساعة الماضية، شفاء 538 حالة من فيروس كورونا المستجد.
وأوضحت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء من الفيروس وصل إلى 41001 حالة.
وأكدت تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.
، عُمان والكويت.. آخر أرقام "الجائحة" ،
المصدر : الخليج 365
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