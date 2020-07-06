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عُمان والكويت.. آخر أرقام "الجائحة"

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محمد بن مسعود - الدمام - السلطنة أعلنت 1557 إصابة جديدة

سجلت سلطنة عُمان خلال الـ 24 ساعة الماضية، 1557 إصابة مؤكدة بفيروس المستجد.

وأفادت وزارة الصحة العُمانية، اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 47735 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 218 حالة وفاة.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 29146 حالة.

من ناحية أخرى، سجلت الكويت خلال الـ 24 ساعة الماضية، شفاء 538 حالة من .

وأوضحت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء من الفيروس وصل إلى 41001 حالة.

وأكدت تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.سلطنة عُمان فيروس كورونا الجديد

06 يوليو 2020 - 15 ذو القعدة 1441 01:01 PM

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السلطنة أعلنت 1557 إصابة جديدة

عُمان والكويت.. آخر أرقام "الجائحة"
وكالة الأنباء السعودية (واس)

سجلت سلطنة عُمان خلال الـ 24 ساعة الماضية، 1557 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

وأفادت وزارة الصحة العُمانية، اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 47735 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 218 حالة وفاة.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 29146 حالة.

من ناحية أخرى، سجلت الكويت خلال الـ 24 ساعة الماضية، شفاء 538 حالة من فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء من الفيروس وصل إلى 41001 حالة.

وأكدت تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.

الكلمات المفتاحية

، عُمان والكويت.. آخر أرقام "الجائحة" ،
المصدر : الخليج 365

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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