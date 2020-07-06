، شنه 3 وزراء.. هجوم ماليزي على قناة "الجزيرة": أنتم مضللون وننتظر الاعتذار ،

محمد بن مسعود - الدمام - القناة القطرية زعمت أن "كوالالمبور" ميّزت ضد المهاجرين خلال جائحة "كوفيد-١٩"

انتقد وزير الاتصالات والوسائط المتعددة في ماليزيا داتوك سيف الدين عبدالله، التقرير الإخباري الذي نشرته قناة الجزيرة الإخبارية القطرية حول مزاعم بأن ماليزيا كانت تُمَيّز ضد المهاجرين غير الشرعيين أثناء تنفيذ تقييد الحركة.

وقال الوزير ما نشرته اليوم "the Sun Daily": التقرير لم يصور فقط رواية غير صحيحة عن كيفية إدارة الحكومة لتفشي الوباء؛ بل رسم أيضًا صورة سيئة للغاية للبلاد.

وفي سياق ذي صلة دافع وزير الداخلية الماليزي حمزة زين الدين، عن الحملات التي تم شنها على الأجانب الذين لا يحملون هويات خلال فترة قانون تقييد الحركة؛ قائلًا لقناة الجزيرة إن "الماليزيين أولًا".

ووفق ما نشرته اليوم the Malaysian Insight، طالَبَ وزير أول المجموعة الأمنية بالبلاد إسماعيل صبري يعقوب، باعتذار من قناة الجزيرة عن الفيلم الوثائقي الذي زعم معاملة بوتراجايا للمهاجرين غير الموثقين بشكل "تمييزي" خلال فترة تقييد الحركة؛ واصفًا ما جاء في التقرير "بالمعلومات المضللة".

وكان تقرير للجزيرة قد قال: إن ماليزيا ميّزت ضد المهاجرين غير الشرعيين خلال جائحة كوفيد-١٩.