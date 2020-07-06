بالفيديو.. «درب» يفوز باسم بطاقة شبكة النقل العام بالرياض

أعلن مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض، الاسم الفائز في تصويت اختیار اسم بطاقة شبكة النقل العام بمدينة الرياض، بعدما أجمع غالبية المشاركين في المسابقة على اختيار «درب».

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أوضح المشروع، في بیان مقتضب منتصف لیلة الإثنین، أنه بعد تصويت أكثر من 160 ألف مشارك؛ تم اختیار «درب» لیكون اسمًا لبطاقة شبكة النقل العام لمدينة الرياض، موجھًا الشكر لجمیع المشاركین في التصويت.

وكان «قطار الرياض» قد دعا الجمیع إلى المشاركة في تصويت لاختیار اسم بطاقة شبكة النقل العام بمدينة الرياض، من بین 4 أسماء مقترحة للبطاقة وھي (نجد، درب، برق، وطويق).

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