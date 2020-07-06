هل يُمكن استرداد المقابل المالي بعد إلغاء التأشيرة؟.. «الجوازات» تُجيب

أوضحت المديرية العامة للجوازات أنه لا يمكن استرداد المقابل المالي للتأشيرة بعد إلغائها.

وذكرت الجوازات، عبر حسابها على تويتر، أنه عند سداد الاستحقاق المالي، وبعد تنفيذ الخدمة لا يمكنك الاسترداد.

جاء ذلك ردًا على استفسار من أحد المقيمين، أوضح فيه أنه لم يستفد من التأشيرة؛ بسبب تعليق الرحلات وتم إلغاؤها؛ لتجنب الغرامة، متسائلًا: هل شمل الأمر الكريم استرداد المبلغ المسدد؟

وكان مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، صرح، أمس الأحد، بأنه صدرت الموافقة الكريمة على التالي:

1- تمديد صلاحية تأشيرة الخروج النهائي للوافدين، وذلك دون مقابل.

2- تمديد صلاحية الإقامة المنتهية للوافدين الموجودين خارج المملكة بتأشيرة الخروج والعودة، والتي تنتهي خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة لمدة 3 أشهر دون مقابل.

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3- تمديد صلاحية تأشيرة الخروج والعودة للوافدين التي لم تستغل، وذلك خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة لمدة 3 أشهر دون مقابل.

4- تمديد صلاحية تأشيرة الخروج والعودة لجميع الوافدين الموجودين خارج المملكة، والتي تنتهي خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة لمدة 3 أشهر دون مقابل.

5- تمديد صلاحية مدة الإقامة للوافدين الموجودين داخل المملكة والقادمين بتأشيرة زيارة والتي تنتهي خلال تعليق الدخول والخروج من المملكة لمدة 3 أشهر دون مقابل.

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