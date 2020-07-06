ردًا على استفسار من مواطنة
أوضح برنامج حساب المواطن موقف من لم تتوافر لديه مستندات إثبات الاستقلالية، وكان رب الأسرة غير مسجل بالبرنامج، مشيرًا إلى أنه -في تلك الحالة- لن يستفيد من الدعم.
وذكر حساب خدمة المستفيدين التابع للبرنامج، عبر تويتر، أنه «في حال عدم توافر مستندات لإثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب، ورب الأسرة غير مسجل في البرنامج، لا يمكنك الاستفادة من الدعم».
جاء ذلك ردًا على استفسار من مواطنة أوضحت فيه أنها عزباء، وتسكن مع والدها في نفس البيت، وهو غير مسجل في حساب المواطن، مشيرة إلى أنها أرفقت صك المنزل وبطاقة هوية الوالد وتم رفضهما، وكانت حالة الأهلية لها لشهر يوليو «غير مؤهلة».
اقرأ أيضًا:
«حساب المواطن»: 4 خطوات لإضافة التابعين على حساب رب الأسرة
كانت هذه تفاصيل خبر «حساب المواطن» يوضح موقف من لم تتوافر لديه الاستقلالية ورب الأسرة غير مسجل بالبرنامج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.