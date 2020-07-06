«حساب المواطن» يوضح موقف من لم تتوافر لديه الاستقلالية ورب الأسرة غير مسجل بالبرنامج

أوضح برنامج حساب المواطن موقف من لم تتوافر لديه مستندات إثبات الاستقلالية، وكان رب الأسرة غير مسجل بالبرنامج، مشيرًا إلى أنه -في تلك الحالة- لن يستفيد من الدعم.

وذكر حساب خدمة المستفيدين التابع للبرنامج، عبر تويتر، أنه «في حال عدم توافر مستندات لإثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب، ورب الأسرة غير مسجل في البرنامج، لا يمكنك الاستفادة من الدعم».

جاء ذلك ردًا على استفسار من مواطنة أوضحت فيه أنها عزباء، وتسكن مع والدها في نفس البيت، وهو غير مسجل في حساب المواطن، مشيرة إلى أنها أرفقت صك المنزل وبطاقة هوية الوالد وتم رفضهما، وكانت حالة الأهلية لها لشهر يوليو «غير مؤهلة».

Advertisements

اقرأ أيضًا:

«حساب المواطن»: 4 خطوات لإضافة التابعين على حساب رب الأسرة

«حساب المواطن»: 4 أيام على إيداع الدفعة الـ32