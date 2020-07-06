السعودية اليوم / الشيخ السديس يتفقد مبنى الرئاسة العامة لشؤون الحرمين



مكة المكرمة 15 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 06 يوليو 2020 م واس

تفقد معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أمس ،مبنى الرئاسة العامة لشؤون الحرمين وذلك ضمن حملة "معاً محترزون جميعاً حذرون" .

وأكد الدكتور "السديس" خلال الجولة التفقدية :إن الموظفين والعاملين بالمسجد الحرام بذلوا جهوداً طيبة خلال الفترة الماضية في ظل جائحة

ونوه معاليه بما اتخذته القيادة الرشيدة -أيدها الله- بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ،وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- خلال هذه الفترة الاستثنائية التي نمرُّ بها حيث بذلت الدولة جهودها كافة واستنفرت طاقاتها لمكافحة وباء كورونا الذي انتشر في العالم أجمع .

وشدد معالي الرئيس العام على عموم الموظفين والعاملين بالتقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية، والحرص على لبس الكمامة القماشية أو الطبية والتعقيم المستمر، والتباعد الاجتماعي، والبعد عن التجمعات ،معبرا عن شكره لجميع الموظفين على ما قدموه من أعمال مباركة خلال الفترة الماضية .

وتأتي هذه الجولة حرصاً من معاليه على سير العمل والثناء على الموظفين ؛لبذل المزيد من الجهود في خدمة الحرمين الشريفين، وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة -أيدها الله-.

// انتهى //

12:09ت م

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مكة المكرمة 15 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 06 يوليو 2020 م واستفقد معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أمس ،مبنى الرئاسة العامة لشؤون الحرمين وذلك ضمن حملة "معاً محترزون جميعاً حذرون" .وأكد الدكتور "السديس" خلال الجولة التفقدية :إن الموظفين والعاملين بالمسجد الحرام بذلوا جهوداً طيبة خلال الفترة الماضية في ظل جائحة كورونا (كوفيد-19) ،مبيناً أن هذه الجهود هي محل شكر وتقدير للجميع مؤكداً أن خدمة الحرمين الشريفين شرف لا يضاهيه أيّ شرف.ونوه معاليه بما اتخذته القيادة الرشيدة -أيدها الله- بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ،وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- خلال هذه الفترة الاستثنائية التي نمرُّ بها حيث بذلت الدولة جهودها كافة واستنفرت طاقاتها لمكافحة وباء كورونا الذي انتشر في العالم أجمع .وشدد معالي الرئيس العام على عموم الموظفين والعاملين بالتقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية، والحرص على لبس الكمامة القماشية أو الطبية والتعقيم المستمر، والتباعد الاجتماعي، والبعد عن التجمعات ،معبرا عن شكره لجميع الموظفين على ما قدموه من أعمال مباركة خلال الفترة الماضية .وتأتي هذه الجولة حرصاً من معاليه على سير العمل والثناء على الموظفين ؛لبذل المزيد من الجهود في خدمة الحرمين الشريفين، وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة -أيدها الله-.// انتهى //12:09ت م0045

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