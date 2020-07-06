السعودية اليوم / أمانة منطقة الحدود الشمالية تطلق نظام المواعيد الإلكترونية عن بوابة "بلدي"



عرعر 15 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 06 يوليو 2020 م واس

أطلقت أمانة منطقة الحدود الشمالية أمس، نظام المواعيد الإلكترونية والذي يمكن المراجعين من حجز المواعيد المسبقة بالأمانة والبلديات التابعة لها عبر بوابة بلدي الإلكترونية .

وأوضحت الأمانة أن طريقة الدخول عبر المنصة عن طريق فتح حساب المستفيد في منصة نفاذ الوطني الموحد، واختيار حجز المواعيد الإلكترونية وكافة خطوات البدء في الخدمة عبر المنصة.

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11:59ت م

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