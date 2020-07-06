

سكاكا 15 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 06 يوليو 2020 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف في مكتبه بالإمارة اليوم ، مدير عام فرع وزارة المالية بالمنطقة ، ومدير فرع الهيئة العامة لعقارات الدولة المكلف سعد العزالي الرويلي بمناسبة تعيينه مديراً لفرع وزارة المالية بالمنطقة .

وتمنى سموه التوفيق للرويلي في مهام عمله بالفرع .

واستمع سمو أمير منطقة الجوف لشرح عن أعمال الفرع والمهام التي ستدخل تحت مسؤوليات هيئة عقارات الدولة التي تأسست عام 1439هـ بهدف تنظيم ما يتصل بشؤون عقارات الدولة وحمايتها والمحافظة عليها، وكيفية التصرف بها واستغلالها واستخدامها واستثمارها بالشكل الأمثل، والإشراف عليها وتوحيد رسم السياسات المتعلقة بها.

من جانبه أعرب مدير عام فرع وزارة المالية عن شكره لسمو أمير منطقة الجوف على دعمه لأعمال الفرع .

// انتهى //

11:53ت م

0040





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم/ سمو أمير منطقة الجوف يستقبل مدير السعودية اليوم فرع المالية المعين حديثاً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.