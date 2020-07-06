السعودية اليوم / شفاء 538 حالة من فيروس كورونا في الكويت



الكويت 15 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 06 يوليو 2020 م واس

سجلت الكويت خلال الـ24 ساعة الماضية ، شفاء 538 حالة من فيروس

وأوضحت وزارة الصحة الكويتية اليوم ، أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء من الفيروس وصلت إلى 41.001 حالة ، موكدةً تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن .

// انتهى //

11:49ت م

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الكويت 15 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 06 يوليو 2020 م واسسجلت الكويت خلال الـ24 ساعة الماضية ، شفاء 538 حالة من فيروس كورونا المستجد .وأوضحت وزارة الصحة الكويتية اليوم ، أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء من الفيروس وصلت إلى 41.001 حالة ، موكدةً تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن .// انتهى //11:49ت م0039

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.