السعودية اليوم / "الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على عددٍ من محافظات منطقة حائل



حائل 15 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 06 يوليو 2020 م واس

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم، من رياح نشطة تُثير الأتربة وتسبب تدني في مدى الرؤية على محافظات (السليمي ، الشملي ، الغزالة، الشنان ، بقعاء ) , تشمل المراكز والقرى التابعة لها.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة السابعة مساءً.

// انتهى //

11:47ت م

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