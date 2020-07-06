السعودية اليوم / روسيا تسجل 6622 إصابة جديدة بفيروس كورونا



موسكو 15 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 06 يوليو 2020 م واس

سجلت السلطات الروسية، اليوم، 6622 إصابة جديدة بفيروس

وأوضح المركز الروسي لعمليات مكافحة فيروس كورونا، أنه تم تسجيل 135 حالة وفاة، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 10 آلاف و296 حالة.

// انتهى //

11:24ت م

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موسكو 15 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 06 يوليو 2020 م واسسجلت السلطات الروسية، اليوم، 6622 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ما يرفع الإجمالي إلى 687 ألفا و862 شخصاً.وأوضح المركز الروسي لعمليات مكافحة فيروس كورونا، أنه تم تسجيل 135 حالة وفاة، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 10 آلاف و296 حالة.// انتهى //11:24ت م0035

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