السعودية اليوم / ألمانيا تسجل 219 إصابة جديدة بفيروس كورونا



برلين 15 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 06 يوليو 2020 م واس

سجل معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية صباح اليوم 219 حالة إصابة جديدة بفيروس

وبحسب بيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في ألمانيا إلى 196 ألفا و554 حالة، وبلغ عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس حتى صباح اليوم 9016 حالة، بزيادة 4 حالات وفاة عن أمس.

ووفقا للمعهد بلغ عدد المتعافين من الفيروس 182 ألفا و200 حالة.

// انتهى //

10:59ت م

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برلين 15 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 06 يوليو 2020 م واسسجل معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية صباح اليوم 219 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا خلال يوم واحد، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.وبحسب بيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في ألمانيا إلى 196 ألفا و554 حالة، وبلغ عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس حتى صباح اليوم 9016 حالة، بزيادة 4 حالات وفاة عن أمس.ووفقا للمعهد بلغ عدد المتعافين من الفيروس 182 ألفا و200 حالة.// انتهى //10:59ت م0030

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