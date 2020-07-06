

طرابلس 15 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 06 يوليو 2020 م واس

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، اليوم عن تسجيل 57 إصابة جديدة بفيروس

وأوضح بيان للمركز ، أنه تم أجراء فحص 632 عينة لفيروس كورونا المستجد ، و كشفت عن 575 عينة سالبة و57 عينة موجبة لـ 22 حالة جديدة و 35 إصابة لمخالطين ، وتماثلت 3 حالات للشفاء ، بينما سجل المركز (5) حالات وفاة، في حصيلة وفيات هي الأعلى في ليبيا بسبب الوباء خلال 24 ساعة.

وأضاف أن إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في ليبيا وصل بذك إلى 1046 حالة، منها 753 حالات نشطة، و261 حالة شفاء و32 حالة وفاة.

// انتهى //

10:17ت م

0025



طرابلس 15 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 06 يوليو 2020 م واسأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، اليوم عن تسجيل 57 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، وبهذا يصل إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في ليبيا إلى 1046 حالة.وأوضح بيان للمركز ، أنه تم أجراء فحص 632 عينة لفيروس كورونا المستجد ، و كشفت عن 575 عينة سالبة و57 عينة موجبة لـ 22 حالة جديدة و 35 إصابة لمخالطين ، وتماثلت 3 حالات للشفاء ، بينما سجل المركز (5) حالات وفاة، في حصيلة وفيات هي الأعلى في ليبيا بسبب الوباء خلال 24 ساعة.وأضاف أن إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في ليبيا وصل بذك إلى 1046 حالة، منها 753 حالات نشطة، و261 حالة شفاء و32 حالة وفاة.// انتهى //10:17ت م0025

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / ليبيا تسجل 57 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.