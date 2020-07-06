السعودية اليوم / الأرصاد تنبه من سحب رعدية على منطقة الباحة



الباحة 15 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 06 يوليو 2020 م واس

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من سحب رعدية تصحب برياح نشطة سطحية, وتدني في مدى الرؤية على منطقة الباحة, تشمل مدينة الباحة, ومحافظة العقيق, والمخواة, وبلجرشي, وقلوة والأجزاء المجاورة لها، وتستمر الحالة - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة 7 مساءً.

وجددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهاتها للجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول .

// انتهى //

10:16ت م

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