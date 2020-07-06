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توضيح من الموارد البشرية بشأن إجازة عيد الأضحى
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه لا صحة لما يتم تداوله بشأن وجود تغييرات في إجازة عيد الأضحى، بعد خفض أعداد الحجاج هذا العام.
وتبدأ إجازة عيد الأضحى في اليوم الخامس من ذي الحجة، وتنتهي بنهاية الخامس عشر من الشهر ذاته.
ونفت الوزارة حدوث أي تغيير في إجازة عيد الأضحى لهذا العام، حيث تبدأ الإجازة في بداية اليوم الخامس من ذي الحجة وتنتهي بنهاية الخامس عشر من الشهر نفسه وفقاً للائحة الإجازات الحكومية.
وبحسب تقويم أم القرى الحالي فإن يوم الخميس 2 ذي الحجة المقبل، سيكون آخر دوام؛ كون الجمعة والسبت إجازة أسبوعية، والأحد 5 ذي الحجة تبدأ إجازة عيد الأضحى لموظفي القطاع العام.جديد الأخبار
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