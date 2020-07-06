شرق السعودية ضمن قائمة أعلى درجة حرارة خلال الـ24 ساعة الماضية

2020-07-06

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، اليوم الاثنين، أن شرق المملكة ضمن قائمة أعلى درجة حرارة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال الدكتور عبدالله المسند، في تغريدة عبر حسابه الشخصي في “تويتر”: “‏على مستوى العالم قائمة بأعلى درجة حرارة سُجلت خلال الـ24 ساعة الماضية.. الكويت، جنوب العراق، شرق السعودية، جنوب غرب إيران”.

في سياق متصل توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاطًا لرياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق (الحدود الشمالية، الجوف، المدينة المنورة، الرياض، الشرقية، مكة المكرمة).

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كما تشمل الحالة الجوية سماء غائمة جزئياً على جنوب وجنوب غرب المملكة قد تتخللها تشكيلات من السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم فتسجل الأحساء 47 مئوية كأعلى درجة حرارة في المملكة، بينما تسجل تبوك والقريات أدنى درجة حرارة بـ21 درجة مئوية.

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