بالتفاصيل.. شروط وخطوات التسجيل في ساند

2020-07-06

متابعات الخليج 365 - الرياض

تتصدر شروط وخطوات التسجيل في ساند اهتمامات المواطنين خاصة بعد تأثر الكثير من الوظائف لاسيما في القطاع الخاص بتداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وباتت الكثير من الوظائف والمهن حول العالم مهددة بسبب تأثر الكثير من الشركات بتداعيات جائحة كورونا المستجد.

شروط التسجيل في ساند:

– أن لا يتجاوز عمر الشخص المتقدم للحصول على راتب ساند عن 60 عاماً على الأكثر.

أن يكون حاملًا للجنسية السعودية.

– أن يكون من العاملين في شركات ومؤسسات القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية.

طريقة وخطوات التسجيل في ساند

الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالتأمينات في المملكة العربية السعودية، والذي يمكنك الوصول له مباشرة عن طريق الضغط على هذا الرابط (هنا).

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كتابة كلمة المرور الخاصة بك.

الضغط على خيار “تقديم طلب الاستحقاق”.

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رفع الطلب أو انتظار النتيجة عن مدى استحقاقك من عدمه.

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