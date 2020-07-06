توفي والدها وتسكن مع أختها كيف تثبت الاستقلالية في حساب المواطن؟

2020-07-06

متابعات الخليج 365 - الرياض

شدد برنامج حساب متابعات الخليج 365 على أهمية رفع وثائق إثبات الاستقلالية للحصول على الدعم في حالة الفرد المستقل.

جاء ذلك في رد من البرنامج على شكوى فتاة قالت خلالها: “أنا مستقلة وأبي متوفى وغير متزوجة وليس لدي عقد إيجار فأنا أعيش مع أختي وزوجها.. فكيف أثبت استقلاليتي؟”.

وتفاعل حساب متابعات الخليج 365 بتغريدة عبر حساب خدمة المستفيدين مع شكوى المستفيدة بقوله “إنه يمكن رفع وثائق استقلالية المسكن باسم المتقدم بالطلب وتشمل (عقد إيجار موحد أو صك الملكية للسكن أو تعريف سكن من الجامعات – الكليات – المعاهد أو تعريف سكن من قطاع حكومي – خاص).

تعليق التسجيل في البرنامج

وأعلن حساب متابعات الخليج 365 في وقت سابق، تعليق التسجيل في البرنامج للمستفيدين الجدد إلى جانب تحديد الحد الأعلى للاستحقاق.

وتضمنت التعديلات تعليق استقبال أي طلبات جديدة للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال برنامج حساب متابعات الخليج 365 بعد تاريخ صرف الدعم للدورة (28) من شهر مارس لعام 2020م، وجاء من ضمن التعديلات إلزام الأفراد المستقلين بإضافة ما يثبت استقلالية المسكن لكل فرد بلغ سِنّه ثمانية عشر عامًا أو أكثر، وذلك برفع أحد الإثباتات التالية (عقد إيجار موحد من منصة إيجار- صك ملكية السكن- مشهد إثبات سكن جامعي أو أحد المعاهد أو الكليات العسكرية) كشرط أساسي لضمان استمرارية الدعم، فيما تبقى مهلة إلى العاشر من شهر يونيو القادم للأفراد المستقلين لتعديل وإضافة المستندات المطلوبة لضمان استمرارية الحصول على الدعم.

كما تضمن تعديل الضوابط أن يكون هناك حد أعلى للاستحقاق بحيث يتم احتساب الاستحقاق الفعلي لكل متقدم بمقدار متغير، على ألا يتجاوز مخصص الدعم في الدورة 28 من شهر مارس 2020م.

تفاصيل دفعة يونيو:

وأودع برنامج حساب متابعات الخليج 365 يوم 10 يونيو الجاري 1.7 مليار ريال مخصص دعم شهر يونيو للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الواحدة والثلاثون 78% والبالغ عددهم حوالي 12 مليون مستفيد وتابع، كما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعات السابقة قرابة 27 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 75 مليار ريال، منها 502 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

متطلبات التسجيل في حساب متابعات الخليج 365

يهدف برنامج حساب متابعات الخليج 365 إلى دعم ذوي الدخل المحدود، ونستعرض في هذا التقرير طريقة التسجيل في حساب متابعات الخليج 365 وشروط ومتطلبات التسجيل.

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1 – الهوية الوطنية وكارت العائلة.

2 – معلومات عن العمل ومعلومات عن الراتب.

3 – معلومات الدخل الإضافي في إعانات الدولة.

4 – الإفصاح عن دخل الزوجة إن وجد.

5 – رقم الحساب البنكي الأيبان ومن الضرورة أن يكون الحساب نشط .

6 – بطاقة أحوال لكل من العاطل عن العمل والموظف الحكومي والقطاع الخاص .

7 – من الضرورة ألا يتجاوز راتبه عشرين ألف ريال.

حالات الدفعات وتفاصيلها:

كما سلط حساب متابعات الخليج 365 الضوء على حالات الدفع وتفاصيلها التي تظهر في حساب المستفيد على البوابة هنا.

وأوضح حساب متابعات الخليج 365 عبر إنفوجرافيك نشره عبر حسابه بموقع تويتر، مساء أمس الأحد، أن هناك 5 حالات للدفع منها “لا توجد” وهي تعني أن إجمالي الدخل تجاوز الحد المانع من الصرف.

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