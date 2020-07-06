شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. إعلان اسم بطاقة شبكة النقل العام بالرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض، اليوم الاثنين، عن الاسم الفائز في التصويت لاختيار اسم بطاقة شبكة النقل العام بمدينة الرياض، وذلك بعد تصويت أكثر من 160 ألف مشارك.

وأوضح المشروع، أنه تم اختيار "درب" ليكون اسمًا لبطاقة شبكة النقل العام لمدينة الرياض، موجهاً الشكر لجميع المشاركين في التصويت.

ومن الجدير بالذكر، أن "قطار الرياض" كان قد طالب الجميع للمشاركة في تصويت لاختيار اسم بطاقة شبكة النقل العام بمدينة الرياض، وذلك من بين 4 أسماء مقترحة للبطاقة، كانت: "نجد، ودرب، وبرق، وطويق".