شكرا لمتابعة خبر عن «المسند»: شرق المملكة ضمن قائمة أعلى درجة حرارة خلال الـ24 ساعة الماضية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، اليوم الاثنين، أن شرق المملكة ضمن قائمة أعلى درجة حرارة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال الدكتور عبدالله المسند، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر: " ‏على مستوى العالم قائمة بأعلى درجة حرارة سُجلت خلال الـ24 ساعة الماضية.. الكويت، جنوب العراق، شرق السعودية، جنوب غرب إيران " .