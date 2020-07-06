شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. كاتب اقتصادي: أكبر تحدٍ قد يواجه القطاع الخاص حدوث موجة ثانية من الفيروس والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشف الكاتب الاقتصادي علي الحازمي، اليوم الاثنين، أن أكبر تحدٍ قد يواجه القطاع الخاص بالمملكة خلال الفترة المقبلة، هو حدوث موجة ثانية من الفيروس المستجد، كما أن عودة الاقتصاد في المملكة والعالم مُرتهن بإيجاد لقاح.
وأوضح علي الحازمي خلال مداخلة مع برنامج "كلنا مسؤول" على "قناة السعودية"، أن عدم إيجاد لقاح سيجعل الحذر مستمرا وواجبا، لافتًا إلى أن القطاع الخاص في المملكة تأثر بالأزمة، جراء انخفاض المشاريع الحكومية التي كان يستفيد منها بشكل مباشر، وكذلك إغلاق بعض الأنشطة بسبب الجائحة.
وفي السياق نفسه، قال "الحازمي" أن أكثر القطاعات تضرراً في ظل الجائحة هي قطاعات السياحة والفنادق والطيران والنقل، مؤكدًا أن الدولة لم تتخل عن كل القطاعات من خلال تقديمها الدعم لها.
#كلنا_مسؤول | علي الحازمي - كاتب اقتصادي: أكبر تحدي قد يواجه القطاع الخاص هو حدوث موجة ثانية لفيروس #كورونا، وعودة الاقتصاد مرتهن بإيجاد لقاح للفايروس وفي حال لم يتم إيجاد لقاح فالحذر واجب. #نعود_بحذر pic.twitter.com/XeqmkE2fWb— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) July 5, 2020
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