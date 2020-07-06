شكرا لمتابعة خبر عن ارتفاع جواز السفر السعودي 8 مراكز عالميًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت بیانات مؤشر Henley Passport Index Q2 2020 للربع الثاني، عن ارتفاع قوة جواز السفر السعودي بمقدار درجتين في أبريل 2020، محافظا على ذات المركز الذي حققه في مطلع العام.

وأوضحت البيانات، أنه احتل المركز الـ67 عالمیا مقابل المركز الـ 69 في 2019؛ فيما ارتفع بمقدار 8 درجات مقابل المرتبة الـ75 في 2015، بينما يقدم مؤشر هينلي ترتيبا لـ 199 جواز سفر حول العالم بحسب عدد الدول والأقاليم التي يمكن لحامله السفر إليها دون تأشيرة أو بتأشيرة دخول عند الوصول.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى توضيح الاتجاهات العالمية والإقليمية، ويستخدم التقرير بيانات من تاريخ المؤشر لمدة 15 عامًا لإظهار كيف تغيرت حركة السفر خلال العقد الماضي، بالنظر إلى أي من جوازات السفر اكتسبت قوة وأيها تخلفت.