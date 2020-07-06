«أبشر» توضح شروط إصدار وتجديد الإقامة وتأشيرات الخروج والعودة

أوضحت منصة أبشر، لأصحاب الشركات والمؤسسات شروط إصدار وتجديد الإقامة وتأشيرات الخروج والعودة، مشيرة إلى هذه الخدمة تمكّن أصحاب المنشآت من إصدار هوية مقيم إلكترونيًّا للعاملين لدى المنشآة.

وحددت منصة أبشر، عبر دليل خدمات الخاص بالأعمال والمنشور بالموقع الإلكتروني الرسمي للمنصة، شروط كل خدمة على حدة.

إصدار الإقامة

وأشارت منصة أبشر، إلى أن هذه الخدمة تمكّن أصحاب المنشآت من إصدار هوية مقيم للعاملين لدى المنشآة إلكترونيًّا بشكل فوري، ويتم توصيل الوثائق عبر البريد السعودي في مدة أقصاها من 3 إلى 5 أيام.

وأوضحت منصة أبشر، أن هذه الخدمة تتطلب الشروط التالية:

تواجد العامل داخل أراضي المملكة العربية السعودية.

سداد رسوم إصدار الإقامة وغرامة التأخير «إن وجدت«.

سداد المخالفات المرورية المسجلة على العامل «إن وجدت«.

تسجيل بصمة وصورة للعامل وتابعيه.

تسجيل واجتياز الفحص الطبي للعامل في المراكز الطبية المعتمدة.

توفير تأمين طبي للعامل وأفراد أسرته في حالة وجودهم معه.

سريان جواز سفر العامل عند استخدام الخدمة.

ألا يكون العامل مسجّلًا بالنظام «متغيب عن العمل.«

يجب أن يكون العامل حاصلًا على رخصة عمل لبعض الوظائف المطلوبة.

تجديد الإقامة

وأوضحت منصة أبشر، أن هذه الخدمة تمكن أصحاب المنشآت من تجديد هوية مقيم للعامل إلكترونيًّا بشكل فوري، مشيرة إلى أن هذه الخدمة تتطلب الشروط التالية:

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سداد رسوم تجديد الإقامة ومخالفة التأخير «إن وجدت«.

سداد المخالفات المرورية المسجلة على العامل.

تسجيل بصمة وصورة للعامل وأفراد أسرته الذين تجاوز عمرهم 15 سنة حال تواجدهم معه.

صلاحية جواز سفر العامل وقت التجديد.

وجود العامل داخل أراضي المملكة العربية السعودية.

ألا يكون العامل مسجلًا بالنظام «متغيب عن العمل«.

إصدار تأشيرة الخروج والعودة

وأوضحت منصة أبشر، أن هذه الخدمة تمكن أصحاب المنشآت من إصدار تأشيرة الخروج والعودة للعامل إلكترونيًّا بشكل فوري، وتتطلب الشروط التالية:

ألا يكون صاحب العمل الكفيل (والعامل أو أفراد أسرته المراد إلغاء التأشـيرة لهم مسجلين بإحدى الحالات التالية:

(متوفي، هروب لديه مخالفة استقدام).

سداد رسوم التأشيرة.

سداد جميع المخالفات المرورية على العامل.

ألا يكون هنالك مخالفة لعدم إلغاء تأشيرة مصدرة سابقًا وغير مستخدمة.

عدم وجود تأشيرة سارية للعامل.

تواجد الفرد المراد إصدار التأشيرة له داخل أراضي المملكة عند إصدار التأشيرة.

أن تكون صالحية جواز سفر للعامل 90 يومًا أو أكثر.

وجود بصمة للفرد المراد إصدار التأشيرة له (للذكور من 18 عام وأكبر).

حامل التأشيرة الأساسي يجب عليه السفر مع جميع التابعين المضافين معه بالجواز.

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