تعرف على أكبر مستشفى لعلاج الإبل بالعالم في القصيم

يشمل معامل مركزية وصالة للكشف
دشن الأمير الدكتور فيصل بن مشعل أمير منطقة القصيم، مشروع مستشفى الإبل التابع لمجموعة سلام البيطرية بمدينة بريدة، الذي يعد الأكبر على مستوى العالم في تخصص علاجات وأبحاث الإبل.
جاء ذلك بحضور الأمير سلطان بن فيصل بن مشعل، ووزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي, ووكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان, ووكيل الوزارة للثروة الحيوانية الدكتور حمد البطشان, وأمين المنطقة المهندس محمد المجلي, وعدد من المسؤولين.
واطلع أمير المنطقة، على المعامل المركزية للمستشفى والمتخصصة والمشتملة على أكثر من 60 جهازًا لتحليل أكثر من 160 نوعًا من أنواع التحاليل, وصالة الكشف الخاصة بالإبل التي تُقدر طاقتها الاستيعابية بـ144 مطية، فيما شاهد الحظائر الخاصة بعلاج المطايا والمقامة على مساحة تستوعب 4000 مطية في الوقت الواحد, ونموذج وحدة الحيران حديثي الولادة والعناية المركزة والأشعة المقطعية وغرف العمليات المؤمنة والمجهزة للعمليات الآمنة والدقيقة.
وأكد أمير منطقة القصيم على أن هذا المشروع هو منجز وطني وعلى مستوى كبير من المهنية في التنفيذ ما يعزز طب الحيوان وتنمية الإنتاج, مشيرًا إلى أن المستشفى سيحدث نقلة لدى ملاك الإبل لكون ذلك مفخرة اقتصادية أنشئت بقيمة تزيد عن 100 مليون ريال من قبل مجموعة سلام البيطرية , مقدماً شكره لوزير البيئة والمياه والزراعة على متابعته ودعمه الدائم لمثل هذه المشاريع الاقتصادية الخادمة للوطن.
من جانبه، أكد وزير البيئة والمياه والزراعة، أن إنشاء منشآت على أعلى مستوى وتقوم بتقديم هذه الخدمات للمالكين والمواشي هو تأكيد وتأصيل لدور القطاع الخاص في التنمية. مشيدًا بما رآه في المستشفى من تغليب للتقنيات الحديثة، والتي سوف تنقل اقتصاديات الإبل لتكون أكثر جدوى مما هي عليه حاليًا, مبينًا أن مستشفى الإبل سيسهم على تطور الإبل في العلاج والإنتاج وسيحقق كل التوجهات الخادمة للملاك عبر تقديم الخدمات وتعزيز كل النواحي الاقتصادية.
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