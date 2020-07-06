

نجران 15 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 06 يوليو 2020 م واس

نفذت جامعة نجران ممثلة في عمادة شؤون الطلاب أمس، دورة تدريبية مجانية "عن بُعد" بعنوان "قيادة الذات".

وتناولت الدورة تعريف المشاركين بمفهوم قيادة الذات وسماته، ونظرياته، وأبعاده، ودوره في نجاح الفرد على المستوى الشخصي والاجتماعي والعلمي والاقتصادي، وتدريبات عملية بكيفية تطبيق هذه المهارات في المواقف الحياتية المختلفة .

وهدفت الدورة إلى إكساب المشاركين المهارات اللازمة للقيادة الفعَّالة للذات والتعامل مع الآخرين في محيطهم الاجتماعي والعلمي لتحسين محور حياتهم.

// انتهى //

10:10ت م

0022





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / "قيادة الذات" دورة تدريبية عن بُعد بجامعة نجران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.